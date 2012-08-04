Стиви Уандер разводится: второй брак музыканта распадается после 11 лет брака

Музыкант Стиви Уандер (Stevie Wonder) подал на развод, 62-летний Уандер в качестве причин развода со второй супругой, с которой прожил в браке 11 лет и стал отцом двоих детей, указал "непреодолимые противоречия".

В СМИ попали некоторые подробности из искового заявления Уандера, так, в частности, супруги вели раздельное проживание уже с октября 2009 года.

У распадающейся пары двое детей: сыновья Кайланд и Мэндла. Подавая документы на развод, Уандер попросил право совместного воспитания отпрысков.Всего у певца семеро детей.

Уандер за время карьеры музыканта 25 раз получал самую престижную премию в мире музыки "Грэмми".