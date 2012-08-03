Ксения Собчак сфотографировалась в свадебном платье (ФОТО)

Друг Ксении Собчак Илья Яшин на свадьбе друга депутата Госдумы Дмитрия Гудкова поймал подвязку невесты. Согласно старинной традиции, следующей должна быть свадьба Ильи.

Уже и слух появился, что они с Ксенией скоро поженятся. Масло в огонь добавили фотографии, на которых Собчак примеряет белое свадебное платье и фату. В своем микроблоге в твиттере Ксюша написала: «У меня сегодня важное событие. Поздравьте меня». Но, замуж Собчак не торопится. А свадебный наряд примерила для фотосессии журнала Андрея Малахова.

Напомним, на свадьбу Гудкова Ксения Собчак наряд выбирала тщательно.