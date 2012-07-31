В США суд Нью-Йорка во вторник постановил, что правительство Ирана, "Аль-Каида" и афганское движение "Талибан" должны выплатить родственникам жертв терактов 11 сентября 2001 года денежные компенсации на сумму в $6 млрд.



Об этом сообщает агентство Associated Press, не преминув при этом заметить, что решение носит символический характер, так как взыскать компенсацию практически невозможно, передают Вести вечером вторника.

"АН" писали, что в результате терактов 11 сентября 2001 года, когда два пассажирских самолета врезались в башни Всемирного торгового центра в Нью-Йорке, погибли почти 3 тысяч человек. Ответственность взяли на себя террористы из "Аль-Каиды".

Важно отметить, что президент Ирана Махмуд Ахмадинежад, в свою очередь, неоднократно отрицал причастность Исламской республики к этим терактам.