Италия нашла повод пойти по миру, не роняя лицо

В Италии правительство намерено изысктаь средства для ремонта достояния человечества - Колизея. Древнее здание начало клониться в сторону после появления трещин в стенах и разрушения их фрагментов.

На днях специалисты выяснили, что главная достопримечательность итальянской столицы накренилось в одну сторону примерно на сорок сантиметров, передает Би-Би-Си. И для того, чтобы выправить ситуацию потребуется пордяка $40 млн. Власти Италии уверены, что сумеют найти эти средства, несмотря на экономический кризис.

Ожидается, что работы по реконструкции начнутся в декабре.