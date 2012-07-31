Кандидат в президенты США: Польша - образец для подражания России и Белоруси

Польша - образец и защитник свободы, заявил кандидат в президенты США, республиканец Митт Ромни во вторник, находясь в Варшаве и заявил, что попытка российских властей создать свободное общество - бесплодна.

"Пока она не увенчалась успехом", - сказал Ромни в ходе визита в Польшу. По его словам, в России замедлились когда-то многообещающие шаги по созданию свободного и открытого общества.

Он также подверг критике и власти Белоруссии, Ромни пообещал также в дальнейшем укреплять связи с Варшавой, - передает "Эхо Москвы".

"АН" писали, что перед финишем выборной кампании президента США у кандидата от республиканце Ромни уже стал "заплетаться язык": буквально вчера палестинская национальная администрация осудила Ромни за кривобокую похвалу экономической ситуации в Израиле.

Напомним, Ромни допустил "ляп": сказал в интервью телеканалу CNN, что "американское посольство в Израиле следует перенести в Иерусалим - столицу еврейского государства"(столица Израиля - Тель-Авив).

Ромни в этой президентской гонке прославился на весь мир ещё и тем, что его редвыборный штаб допустил ошибку в написании слова “Америка”. Серьезную опечатку обнаружили пользователи в приложении для iPhone, в котором слово "America"было написано "Amercia".