Евросоюз бездельничает: каждый девятый гражданин стран ЕС - безработный. ВИДЕО

27 стран Евросоюза побили все мыслимые рекорды по уровню безработицы с начала отслеживания этих данных в 1995 г., свидетельствуют данные Статистического управления Европейского союза.

Аналогичный показатель в Евросоюзе составил 10,4% в июне, также увеличившись на 0,1% с апреля 2012 г. и на 0,9% относительно июня 2011 г.

Согласно официальным данным за июнь без работы в Евросоюзе оказались 25,112 млн человек, из которых 17,801 млн находятся в странах еврозоны. Это на 123 тыс. больше, чем в мае. По сравнению с аналогичным показателем прошлого года число безработных увеличилось на 2,024 млн человек.

Самый низкий уровень безработицы зафиксирован в Австрии (4,5%), Нидерландах (5,1%), Германии и Люксембурге (5,4%).

В лидерах по безработице Испания (24,8%) и Греция (22,5% в апреле 2012 г.).

Во вторник, 31 июля, во многих европейских странах выйдут данные по инфляции и безработице. Также опубликуют эти показатели по всей еврозоне. Число безработных в регионе растет с каждым месяцем. По итогам мая оно превысило 11%.