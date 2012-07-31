На месте обнаружения человеческих зародышей пройдет молебен о невинно убиенных

На Урале на месте обнаружения мумифицированных человеческих эмбрионов в пятницу перед иконой вифлеемских младенцев будет совершена молитва о невинно убиенных, информирует Екатеринбургская епархия во вторник.

На богослужение соберутся священнослужители и участники пролайф-движения из Екатеринбурга, Москвы и ряда других городов, передают РИА Новости.

"АН" писали, что 22 июля в лесу недалеко от трассы Нижний Тагил - Екатеринбург были найдены пластиковые бочки, в которых были обнаружены 248 мумифицированных человеческих эмбрионов.

"Ужасаясь тем, что так можно было поступить с человеческими останками, нельзя не обращать внимания на первопричину такого отношения. Сначала этим детям было отказано в праве называться людьми, затем — в праве на жизнь и на погребение", - говорится в сообщении Екатеринбургской епархии.