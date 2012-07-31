Актриса Ольга Кабо родила сегодня второго ребенка

Известная актриса театра и кино Ольга Кабо сегодня стала мамой второго ребенка. Ольга Кабо родила сына.

О радостном событии в семье коллеги и близкой подруги сообщила Алика Смехова. Поющая актриса написала в своем микроблоге в «Твиттере»: «Сегодня утром моя любимая подруга-актриса Оля Кабо-родила сына! 49 см, 3,210 кг! Поздравляю мамочку, папашу и всех нас!!! УРА!».

О своей беременности Ольга Кабо объявила на своем дне рождении в январе. По ее признанию, для них с мужем, бизнесменом Николаем Разгуляевым это долгожданный ребенок. У 44-летней актрисы есть 13-летняя дочь Таня от первого брака.