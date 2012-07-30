Турецкие власти создают базу наёмников для подготовки их переброски в Сирию?

Неподалёку от турецкого города Акчакал вблизи границы с Сирией власти Турции разбили новый лагерь, который якобы предназначен для предполагаемых сирийских беженцев, но на самом деле станет базой для наёмников.

Об этом сообщил находящийся в провинции Ракка корреспондент агентства САНА. Лагерь хорошо оборудован, разделён на три части, оснащён полевым госпиталем с кадровым составом в 100 медицинских работников.

По мнению представителей турецкой оппозиции, данный лагерь станет базой для размещения в нём иностранных наёмников и подготовки их для переброски на территорию Сирии с целью совершения военных преступлений против гражданского населения и сотрудников правоохранительных органов.

"АН" писали, что Сирия призвала в письме главе СБ ООН и Генсеку этой организации "потребовать от вооруженных группировок уйти из сирийских городов и прекратили свои террористические действия".

А глава МИД Сирии Аль-Муаллем находящийся в понедельник с рабочим визитом в Иране получил полное одобрение действий Асада со стороны Ахмадинежада и заявил о том, что Сирия достаточно сильна, чтобы противостоять иностранному заговору.

Чуть ранее в понедельник "АН" писали, что в Лондоне сирийский дипломат ушёл в отставку из-за несогласия с политикой президента САР. В Алеппо идут жёсткие бои правительственных сил с повстанцами. Сегодня повстанцы захватили КПП близ Алеппо.