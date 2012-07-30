Палестина возмущена расистскими высказываниями кандитата в президенты США

Палестинская национальная администрация осудила Митта Ромни, кандидата в президенты Соединённых Штатов от республиканцев, за высказывания кривобокую похвалу экономической ситуации в Израиле.

Во время благотворительного вечера в Израиле Ромни заявил, что израильская экономика сильнее палестинской отчасти из-за его культуры.

Один из ближайших советников Махмуда Аббаса Саиб Эрикат назвал эти слова расистскими, заявив, что палестинская экономика не может полностью себя реализовать из-за истории оккупации палестинских земель Израилем, передает Би-Би-Си.

Ранее "Ан" писали, что Ромни допустил во время этой поездки "ляп": сказал в интервью телеканалу CNN, что "американское посольство в Израиле следует перенести в Иерусалим - столицу еврейского государства". Напомним, столица Израиля - Тель-Авив.

Ромни в этой президентской гонке прославился на весь мир ещё и тем, что его предвыборный штаб допустил ошибку в написании слова “Америка”. Серьезную опечатку обнаружили пользователи в приложении для iPhone, в котором слово "America"было написано "Amercia".