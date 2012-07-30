МИД Британии сообщает об отставке сирийского дипломата

Крупный сирийский дипломат, находящийся в Лондоне, ушёл в понедельник в добровольную отставку в связи с несогласием в политикой правительства. Об этом сообщило Министерство иностранных дел Великобритании.

Поверенный в делах Сирии Халед Айюби, как сообщает британский МИД, заявил, что не намерен больше представлять правительство, которое совершает акты насилия над собственным народом, передает Би-Би-Си.

"АН" писали сегодня что накануне в сирийском Алеппо шли ожесточённые бои. А сегодня повстанцы захватили КПП близ Алеппо.

Напомним, после воскресной молитвы вчера к мировому сообществу с призывом прекратить кровопролитие в Сирии обратился Папа Римский.

Также стало известно о том, что Иордания приняла 142 тысячи сирийских беженцев, аАлжир - 12 тысяч.