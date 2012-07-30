Звезда сериалов Людмила Артемьева ждет ребенка и уходит в декрет

Звезда популярных российских сериалов «Таксистка» и «Сваты» Людмила Артемьева ждет второго ребенка. 49-летняя актриса - мама 26-летней дочери Кати.

Беременость Артемьевой тщательно скрывается. Немногие ее коллеги знают, что скоро Людмила Артемьева уйдет в декретный отпуск. Известная актриса Анна Каменкова, которая играет с Людмилой на одной сцене уже несколько лет, сообщила, что пока они не хотят искать замену беременной артистке, сообщает 7d.org.ua.

Коллеги будут ждать Артемьеву. Актер Семен Фурман, который снимается с Артемьевой в «Сватах», сообщил, что съемки продолжаются, но ему уже говорили, что Людмила ждет пополнения. Информация об отце будущего малыша держится под секретом.

Напомним, на днях мамой впервые стала звезда сериала «Интерны» Светлана Пермякова. Из роддома Светлану и новорожденную Варвару забрал Иван Охлобыстин.