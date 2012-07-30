Работа главы города Химки вызвала недовольство у губернатора Подмосковья

Губернатор Подмосковья Сергей Шойгу недоволен работой мэра города Химки Владимира Стрельченко. В частности, главе Московской области не понравилось, как в городе решались проблемы обманутых дольщиков.

По данным газеты "Известия", в области проводится проверка деятельности глав нескольких городов, и уже в ближайшее время некоторые из них могут быть отправлены в отставку. Источник в администрации главы региона рассказал, что губернатор "взял на карандаш 7-8 городов", в которых "огромное количество нарушений, нерешенных проблем, связанных с дольщиками, где очень низкий рейтинг руководителей и очень высокий антирейтинг. По заданию Сергея Кужугетовича разбираемся, почему люди недовольны".

В списке губернатора кроме прочих городов указаны: Сергиев Посад, Королев, Пушкино, Химки - здесь наибольшие проблемы. Как пояснили в администрации губернатора, недовольство главы Подмосковья вызвало то, что Владимир Стрельченко выделил компаниям, которые достраивают жилье для дольщиков, участок земли рядом с лесопарком.

В администрации считают, что застройка зеленой зоны может вызвать недовольство местных жителей. "Решение Стрельченко может привести к недовольству людей, так что мы можем получить вторую историю с Химкинским лесом. До такой ситуации не хотелось бы доводить", - цитируют "Известия" свой источник в областной администрации.

По данным газеты, в настоящее время администрация главы Подмосковья проводит проверку деятельности Владимира Стрельченко.

В свою очередь, в химкинской администрации сообщили, что ни о каких проблемах руководителя не слышали: "Губернатор к нам приезжал, обсуждал проблему дольщиков. Это вообще всего два дома. Был очень предметный и деловой разговор. Все было нормально", - заявила руководитель пресс-службы Валентина Скобелева.

Сам Владимир Стрельченко давать какие-либо комментарии изданию отказался.