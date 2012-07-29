Власти Китая сломались под нажимом уличных протестов .ВИДЕО
29 июля 2012, 23:10 [ «Аргументы Недели» ]
В Китае защитники окружающей среды добились первой серьезнейшей победы: под нажимом улицы остановлена реализация проекта, который по мнению активистов, мог нанести вред природе и городу Цидун.
Участники манифестаций заставили власти пересмотреть свои планы по строительству здесь трубопровода для сброса индустриальных отходов, передает Euronews.
"АН"писали, что сегодня в Токио прошёл мощный митинг также в защиту окружающей среды, но от ядерной опасности.