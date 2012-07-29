Разбушевавшегося в самолете арабского принца успокоила полиция в Хитроу. ВИДЕО

В Великобритании разгарается скандал, связанный с одним из принцев Бахрейна, имя которого не разглашается. Член королевской семьи, находясь в состоянии алкогольного опьянения, устроил перепалку с пилотом самолета.

Лайнер компании British Airways готовился к взлету. Родственник короля Бахрейна, по свидетельству очевидцев, зашел в салон уже в нетрезвом виде, передает телеканал "Россия 24".Все произошло в лондонском аэропорту Хитроу. Он начал громко выражать недовольство обслуживанием пассажиров и попытался прорваться в кабину летчиков.

Успокоило мужчину лишь прибытие полицейских. Принц, имя которого не разглашается, был доставлен в полицейский участок лондонского аэропорта.