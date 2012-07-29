Тысячи японцев поставили свечи по премьеру и АЭС у парламента в Токио. ВИДЕО

В Токио в воскресенье прошла акцию протеста против возобновления работы атомных электростанций. Тысячи японцев со свечами у здания парламента выкрикивали лозунги "Нам не нужны АЭС!" и "Нода, уходи в отставку!".

"АН" писали, что в воскресенье в Токио тысячи "антиядерных" демонстрантов окружили здание парламента страны, требуя от депутатов окончательно и бесповоротно запретить использование атомной энергетики на законодательном уровне.

После аварии на АЭС "Фукусима-1" в Японии усилились антиядерные настроения. Акции протеста против мирного атома регулярно проходят в Токио и других городах страны. В общей сложности руководители антиядерного движения рассчитывают собрать до десяти миллионов подписей. На данный момент собрано более 7,85 миллиона.