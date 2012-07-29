Организаторы Лондонских Игр опознали женщину, оконфузившую команду Индии

В Лондоне организаторы Олимпийских игр индентифицировали в воскресенье личность таинственной незнакомки, которая шла во главе национальной олимпийской команды Индии на церемонии открытия Игр.

Председатель оргкомитета Олимпийских игр в Лондоне лорд Себастьян Коу заявил, что эта женщина была актером-добровольцем на открытии Игр и просто чересчур воодушевилась.

Незнакомка была одета в красную кофту и синие джинсы, которые резко контрастировали с ярко-желтыми одеяниями индийских спортсменов, напоминает Би-Би-Си. Она шла рядом со знаменосцем, улыбаясь и приветствуя трибуны. Эта девушка - аспирантка из города Бангалор, которая уже несколько лет живет в Лондоне.

Лорд Коу также добавил, что женщина была досмотрена перед входом в стадион, поэтому никакой опасности не представляла.

Высокопоставленный индийский чиновник после инцидента заявил, что этот случай поставил страну в неловкое положение перед всем миром.