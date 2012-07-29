Глава МИД Ирана Салехи: мир путём смены власти в Сирии - иллюзия

Глава МИД Ирана Али Акбар Салехи назвал идею урегулирования сирийского кризиса путем смены власти в Сирии "иллюзорной". Некоторые западные и арабские страны настаивают на отрешении Башара Асада от власти.

"Наивно и неверно думать, что если в Сирии будет политический вакуум и произойдет передача власти, то одно правительство просто сменит другое, я считаю это фантазией", - сказал он после переговоров со своим сирийским коллегой Валидом аль-Муаллемом, которые прошли в Тегеране, передает Би-Би-Си.

"АН" писали, что сегодня чуть ранее глава СНС Абдельбасет Сейда заявил, что готов сесть за стол переговоров с другими оппозиционерами для того, чтобы сформировать переходное правительство Сирии. Кроме того, Сейда попросил страны зарубежья поддержать сирийских повстанцев оружием.

Тем временем, лава МИД РФ накануне заявил, что что оппозиция недостаточно однородна, чтобы противопоставить себя правительству Асада и взять подконтроль ситуацию в стране. Чуть ранее Снргей Лавров заявил, что Россия не будет подчиняться антисирийским санкциям ЕС и не позволит досматривать свои суда в дополнение к международным правилам.

Иран является ближайшем союзником Сирии на Ближнем Востоке. Он предоставляет Дамаску дипломатическую поддержку, но при этом отказывается отправлять в Сирию военные грузы.