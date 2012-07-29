Оксфордский университет смягчил дресс-код из-за трангендеров

В Оксфордском университете со следующей недели во время сдачи экзаменов и посещения официальных мероприятий студенты больше не будут обязаны носить официальную одежду, которая считается традиционной для их биологического пола.

Это значит, что мужчины смогут носить юбки и чулки, а женщины - надевать костюмы и галстуки-бабочки, передает в воскресенье Би-Би-Си.По старым правилам, студенты мужского пола должны непременно носить темный костюм, черные туфли, белую бабочку и белую рубашку.

Женщинам следовало наряжаться в темную юбку или брюки, белую блузку, черные чулки и повязывать черную ленточку на шею.

Трансгендер - человек, чья гендерная идентичность или гендерное самовыражение не совпадает с его или ее биологическим полом. Это термин объединяет транссексуалов, трансвеститов, андрогинов, интерсексуалов, бигендеров и агендеров.