Генсек сирийского Олимпийского комитета Муалля не поехал в Лондон за компанию

В ответ на решение британских властей отказать председателю сирийского Олимпийского комитета Муаффаку Джумаа в визе, генеральный секретарь сирийского Олимпийского комитета Фирас Муалля заявил, что не принимает приглашение Международного Олимпийского комитета и не поедет в Лондон.

Об этом в субботу сообщило агентство САНА. Фирас Муалля подтвердил, что решение британских властей противоречит духу Олимпийских игр и является частью заговора, организованного против Сирии.

"АН" писали, что сегодня МИД РФ заявил, что Россия не будет предоставлять президенту Сирии политическое убежище.