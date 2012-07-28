Генсек сирийского Олимпийского комитета Муалля не поехал в Лондон за компанию
28 июля 2012, 22:24 [ «Аргументы Недели» ]
В ответ на решение британских властей отказать председателю сирийского Олимпийского комитета Муаффаку Джумаа в визе, генеральный секретарь сирийского Олимпийского комитета Фирас Муалля заявил, что не принимает приглашение Международного Олимпийского комитета и не поедет в Лондон.
Об этом в субботу сообщило агентство САНА. Фирас Муалля подтвердил, что решение британских властей противоречит духу Олимпийских игр и является частью заговора, организованного против Сирии.
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