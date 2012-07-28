МИД РФ: Россия проигнорирует санкции Евросоюза против Сирии

Российская Федерация не намерена принимать какое-либо участие в мероприятиях во исполнение решений ЕС, направленных против Сирии. Об этом заявил в субботу официальный представитель МИД РФ Александр Лукашевич.

"23 июля Совет ЕС принял решение о введении 17-го пакета санкционных мер против Сирии.В этой связи хотели бы подтвердить нашу принципиальную и последовательную позицию неприятия односторонних санкций в отношении Сирии. Рассматриваем их реализацию как действия, нарушающие суверенитет государств, принцип невмешательства во внутренние дела, а также прерогативы СБ ООН в вопросах поддержания международного мира и безопасности. Мы не намерены принимать какое-либо участие в мероприятиях во исполнение решений ЕС, направленных против Сирии, в том числе не будем рассматривать обращения и давать согласие на досмотр судов, плавающих под российским флагом, равно как и на применение к ним иных ограничительных мер", - так откомментировал в субботу Лукашевич решение Совета Евросоюза о дополнительных санкционных мерах в отношении этой ближневосточной страны, передает пресс-служба МИД РФ.

"АН" писали, что правительственные военные силы САР начали в субботу военную операцию в Алеппо, куда сотни боевиков так называемой "Сирийской свободной армии" и исламских экстремистов переправились из пограничных с Турцией районов.

Напомним, накануне Госдеп США заявил, что Соединенные Штаты готовы к тому, чтобы предотвратить распространение обычных вооружений из Сирии, если склады сил безопасности нынешних властей в Дамаске окажутся без охраны.Тем временем, израильские граждане массово скупают противогазы, а военные роют канавы на пути сирийских беженцев.