Деми Мур нашла утешение в объятьях коллеги Мартина Хендерсона

Актриса Деми Мур, мать троих дочерей Брюса Уиллиса, тяжело пережившая развод с Эштоном Катчером, смогла справиться с жесточайшей депрессией и начала новые отношения с коллегой Мартином Хендерсоном.

Хендерсон, как и Катчер, моложе 49-летней Деми Мур - актеру 37 лет, пишут западные таблоиды. Папарацци часто видят Мур и Хендерсона вместе, на фото актеры выглядят счастливыми.

Мур, несмотря на глубокие переживания личного характера, снимается в драматическом фильме "Very Good Girls".