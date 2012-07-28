Британия приостановила финпомощь Руанде за поддержку конголезских боевиков

Великобритания, наряду с Нидерландами и США, приостановила оказание помощи Руанде после доклада ООН, в котором говорится, что правительство страны поддерживает боевиков в соседней Демократической республике Конго.

Как уточнило британское правительство, перевод 25 млн долларов правительству Руанды приостанавливается до выяснения вопроса, выполняются ли условия предоставления этой помощи, передает Би-Би-Си в пятницу.

Руанда - маленькое правительство в Центральной Африке; размещено в одном из самых оживленных уголков материка - в районе Межозерья. Выхода к морю не имеет. Площадь - 26 338 кв. км.

"АН" писали, что еще мае этого года ООН заявила о возрастании объемов поддержки, оказываемой Руандой отрядам повстанцев на востоке Демократической Республики Конго. По сведениям организации, более трех тысяч детей в Конго используются вооруженными формированиями в качестве солдат и носильщиков. Многие из детей подвергаются сексуальному насилию.