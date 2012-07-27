Главу дипмиссии Венесуэлы задушили в Кении

В Найроби глава дипломатической миссии Венесуэлы в Кении 57-летняя Ольга Фонсека была задушена в своей резиденции в столице страны. По информации полиции, трое сотрудников посольства были допрошены в связи с инцидентом.

Как сообщает кенийская полиция, между предшественником Фонсеки на посту главы дипмиссии, покинувшим страну два месяца назад, и сотрудниками посольства был некий спор, передает Би-Би-Си в пятницу.

Министерство иностранных дел Венесуэлы сообщило в пятницу о трагической гибели главы венесуэльского дипломатического представительства в Кении.

В заявлении МИД указывается, что Ольга Фонсека представляла интересы Венесуэлы в Кении, Уганде, Танзании и Руанде с резиденцией в Найроби, передает ИТАР-ТАСС. Правительство Венесуэлы выражает надежду на то, что обстоятельства гибели дипломата будут выяснены как можно скорее. Оно готово предоставить свое содействие в расследовании.

Ольга Фонсека отличалась высочайшей подготовкой в сфере международных отношений и была безупречным профессионалом, отметил МИД. До назначения на пост посла в Кении она возглавляла политический департамент в африканском управлении министерства иностранных дел.