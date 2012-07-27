Телекомпания CNN прощается со старым директором из-за падения рейтингов

Директор CNN Джим Уолтон объявил о намерении покинуть свой пост в компании, который он занимал более 10 лет, как только ему найдется замена. В сообщении сотрудникам компании он написал, что проработает ещё до конца года.



Свой уход Уолтон связывает со стремительным падением рейтингов канала, которые во втором квартале упали на 40%. Особенно это касается некоторых программ, идущих в прайм-тайм.

"Мы хотим быть точными во всем, хотим быть быстрыми - первыми, если возможно - мы хотим идти туда, где случаются события, а не просто подписываться на сообщения информационных агентств и рассказывать о них. Мы хотим освещать новости с нескольких точек зрения, без предвзятости", - говорится в письме к сотрудникам, передают Вести.

В то же время, по словам Уолтона, "компания нуждается в новом мышлении", и ей необходим новый лидер.

"Я на этой работе уже 10 лет и я готов к переменам", - добавил глава канала. Он напомнил, что у CNN были "взлеты и падения", и подчеркнул, что верит в сотрудников, работающих на канале.

Уолтону - 54 года, в CNN он работает начиная с 1981 года, то есть, практически с момента запуска канала.