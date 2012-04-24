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24 апреля 2012, 22:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта ormuh.org.tr

Для того, чтобы обеспечить безопасность своей семьи в 1970-х годах, экс-премьер Италии Сильвио Берлускони платил крупные суммы сицилийской мафии сообщили во вторник судьи высшего апелляционного суда страны.

"Сильвио Берлускони передавал мафии крупные суммы денег", - утверждается в документе суда, передает Интерфакс.

В 1970-х годах итальянские преступные группировки нередко похищали богатых людей или их детей за выкуп.

Суд вынес вердикт о ненаказуемости Берлускони за давностью совершенного преступления. Решение суда о ненаказуемости не является оправдательным приговором, вынесения которого адвокаты мультимиллионера требовали "за отсутствием факта преступления".

Напомним, впервые о тесных контактах Берлускони с главарями мафии заявил в конце 2009 года мафиози Гаспаре Спатуццой. Он рассказал следствию о своей встрече в Риме в 1993 году с одним из главарей "Коза ностра" Джузеппе Гравиано, который поручил ему совершить теракт на столичном стадионе "Олимпико". По его словам, в ходе встречи Гравиано впервые назвал ему имена Берлускони и Делл'Утри, как доверенных лиц "Коза ностра".

А в мае 2011 года о том, что Сильвио Берлускони в 1980-х годах ежемесячно платил "дань" в размере 600 миллионов лир (около 300 тысяч евро) главарям мафии за возможность вести дела на Сицилии сообщил журналистам один из бывших главарей "Коза носта" Джованни Бруска. Бруска был арестован в 1996 году и приговорен к 30 годам лишения свободы за совершение более сотни убийств. Спустя три года он решил покаяться и подробно рассказал следователям о преступлениях.

Выступая на одном из судебных процессов в Палермо в мае 2011 года по делу, связанному с деятельностью мафии, Бруска отметил, что в 80-х годах главарем сицилийской оргпреступности был Стефано Бонтате, которому Берлускони и его ближайший сподвижник и друг Марчелло Делл'Утри якобы платили дань.

В настоящее время в отношении Берлускони в Италии идут еще три судебных разбирательства, в том числе по скандальным обвинениям в использовании сексуальных услуг несовершеннолетних проституток.

Отметим, что Берлускони был удачлив. 14 апреля 2008 г. новая партия Берлускони "Народ свободы" и ее союзники по правоцентристской коалиции одержали убедительную победу и получили большинство в обеих палатах итальянского парламента. 8 мая 2008 г. Берлускони был назначен премьер‑министром Италии.

"АН" писали, что в ночь на 13 ноября 2011 года президент Италии Джорджио Наполитано принял официальное прошение Сильвио Берлускони об отставке с должности премьер-министра республики.

Сильвио Берлускони является одним из самых богатых людей Италии. У него неоднократно возникали конфликты с правосудием, он проходил обвиняемым примерно по 50 делам.