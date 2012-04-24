Женщин Нидерландов призывают удержать мужчин от соблазнов Евро-2012 (ВИДЕО)

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24 апреля 2012, 18:46 [ «Аргументы Недели» ]

Кадр ролика NLE

Удивительно изощренных рекламный ход придумала нидерландская энергетическая компания Nederlandse Energie Maatschappij. В Голландии на центральных телеканалах крутят ролики под названием "Удержи его дома" с призывом к женщинам уговорить мужчин не ехать в Украину на Евро-2012 из-за того, что "эта страна полна красавиц".

Реклама "Hou 'm thuis" транслируется в вечернее время на телеканалах NED-1 и NED-2, один ролик доступен на сайте NLE и целых четыре на Youtube.

Вскоре появятся новые ролики: как сообщает сайт NLE , компания привлекла уже 10 нидерландских знаменитостей для участия в рекламной акцию в канун Евро-2012, которые также будут призывать голландок не пускать на чемпионат в Украину своих мужчин-болельщиков, так как они столкнутся там с "прекрасными украинскими женщинами".

"Так что держите ваш муж /друг/ партнер на дому во время чемпионата Европы", - рекомендует NLE. Компания призывает заключать с ней долгосрочные контракты на обслуживание и обещает в качестве бонуса инновационный пивной кег объёмом в 6 л, который и поможет голландским женщинам удержать у телевизоров дома футбольных болельщиков.

Уже несколько жалоб из всех информационных носителей направлено в Комиссию Нидерландов по вопросам рекламной этики. Попытки связаться с представителями компании пока остаются безуспешными.