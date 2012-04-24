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//Слухи, скандалы, сплетни

Актер повесился на сцене во время спектакля, играя роль Иуды

24 апреля 2012, 10:37 [ «Аргументы Недели» ]

В Бразилии молодой талантливый актер Тиаго Климек скончался во время спектакля, в котором он исполнял роль Иуды Искариота. 27-летний актер во время спектакля об Иисусе Христе на сцене театра в городе Итараре в Страстную пятницу в сцене самоубийства своего героя, раскаявшегося в предательстве Христа, нечаянно удавился.

Тиаго Климек провисел на веревке четыре минуты, прежде чем его коллеги поняли, что произошло.Актера вытащили из петли в бессознательном состоянии. Климека доставили в больницу  "Санта Касса де Итапева"  города Итараре в тяжелом состоянии, где он скончался в минувшее воскресенье, передает ВВС.

Полиция исследует устройство, которое должно было поддерживать актера в сцене самоубийства Иуды.

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ИЧ

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