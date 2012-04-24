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Участник «Дома-2» Гоген Солнцев сцепился в кафе с официанткой (ВИДЕО)

24 апреля 2012, 09:41 [ «Аргументы Недели» ]

ruskino.ru
ruskino.ru

Экс-участник реалити-шоу «Дом-2» Гоген Солнцев сцепился с официанткой  в караоке-баре.  Гоген, который прославился в Интернете после фрик-ролика «Адвокат», набросился на, невнимательную, по его мнению, официантку.

 31-летний бывший житель «Дома-2» рассказал, что со своей подругой часто отдыхает  в этом кафе. В последний раз они заказали бутылку вина, но официантка, которую Солнцев впервые увидел в этом заведении, ошиблась и принесла совсем не тот сорт.

По словам Гогена, он сделал девушке замечание о невнимательности, а  она в ответ начала  грубить. Разозлившийся Солнцев плеснул ей в лицо вином, и они сцепились. Администрация кафе-бара  встало на сторону клиента.

Звездному посетителю выплатили денежную компенсацию. Непрофессиональную официантку уволили. Гоген же пожаловался, что работница кафе его сильно поцарапала.

 

 

ИЧ

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