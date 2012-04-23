Все новости >>

Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Туроператор "Идеальный мир" вручил клиентам фальшивые авиабилеты

23 апреля 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта webturizm.ru
Фото с сайта webturizm.ru

В Израиле остались еще восемь клиентов обанкротившегося туроператора "Идеальный мир". Ближайшим рейсом компании "Трансаэро" они должны вылететь в Москву, сообщил в понедельник российский консул Руслан Кандауров.

"Основная часть туристов улетели за свой счет различными рейсами в воскресенье, а в Израиле остались восемь человек - шестеро россиян и две гражданки Украины, у которых не было средств на покупку билетов. Мы разместили их на ночлег, обеспечили питанием, и в сотрудничестве с Ростуризмом и "Трансаэро" финансовые вопросы с покупкой билетов сейчас решаются. Надеюсь, что все будет нормально, мы сейчас готовимся везти их в аэропорт, и 302-м рейсом /15:50 мск/ они должны вылететь в Москву", - рассказал дипломат предает ИТАР-ТАСС.

Консул пояснил, что несколько десятков клиентов "Идеального мира" прибыли в Израиль несколько дней назад рейсами различных авиакомпаний из нескольких пунктов отправки. Ни один из них не летел сюда самолетами "Трансаэро" или "Аэрофлота" и не числился в списках пассажиров этих авиаперевозчиков на вылет из Израиля.

Некие ваучеры, похожие на электронные билеты российских авиакомпаний, которые были на руках у туристов, оказались фиктивными.

Напомним, накануне разразился скандал в "Идеальном мире" - туроператор подставил своих клиентов. Пятьдесят четыре клиента туроператора не смогли вчера покинуть Израиль. Еще 70 туристов, заключивших договор с фирмой, не смогли в воскресенье утром вылететь в Землю Обетованную из Домодедово: им объявили, что их авиабилеты не оплачены.

"Идеальный мир", по данным с сайта компании, является туроператором по направлениям: Израиль, Иордания, Чехия, Индонезия, Украина, Белоруссия. Офисы работают в Москве, Екатеринбурге и Киеве, есть представительство в Санкт-Петербурге. Финансовая ответственность компании застрахована на 30 миллионов рублей в компании Росгосстрах. По предварительным данным, суммы гарантий должно хватить всем пострадавшим.

Предпоследний скандал, вызванный разорением туроператоров, разразился всего-то две недели назад: 6 апреля прекратил финансовые операции, в том числе, оплату отелей туроператор ITC, он же Международный клуб путешествий.

Ранее из-за банкротства туроператора "Ланта-Тур" в январе так или иначе пострадали тысячи его российских клиентов.

ЛБ

//картина дня

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему от нервно-паралитического вещества "Новичок", пройти лечение в России.

Член комитета Совета Федерации по обороне и безопасности Франц Клинцевич предложил британцу Чарльзу Роули, пострадавшему…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Бывший президент Украины Петр Порошенко заявил, что его младший сын Михаил заставил всю семью разговаривать на государственном языке. По его словам, молодой человек…

//новости ан

Известный актёр и режиссёр Владимир Меньшов рассказал о своих простых родителях и любви к искусству. По его словам, он никогда не думал, что сможет стать талантливым…

Известный российский телеведущий и хороший друг Анастасии Заворотнюк Сергей Майоров поделился забавной историей о необычном подарке Сергея Жигунова актрисе. По его словам…