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23 апреля 2012, 12:12 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта webturizm.ru

В Израиле остались еще восемь клиентов обанкротившегося туроператора "Идеальный мир". Ближайшим рейсом компании "Трансаэро" они должны вылететь в Москву, сообщил в понедельник российский консул Руслан Кандауров.

"Основная часть туристов улетели за свой счет различными рейсами в воскресенье, а в Израиле остались восемь человек - шестеро россиян и две гражданки Украины, у которых не было средств на покупку билетов. Мы разместили их на ночлег, обеспечили питанием, и в сотрудничестве с Ростуризмом и "Трансаэро" финансовые вопросы с покупкой билетов сейчас решаются. Надеюсь, что все будет нормально, мы сейчас готовимся везти их в аэропорт, и 302-м рейсом /15:50 мск/ они должны вылететь в Москву", - рассказал дипломат предает ИТАР-ТАСС.

Консул пояснил, что несколько десятков клиентов "Идеального мира" прибыли в Израиль несколько дней назад рейсами различных авиакомпаний из нескольких пунктов отправки. Ни один из них не летел сюда самолетами "Трансаэро" или "Аэрофлота" и не числился в списках пассажиров этих авиаперевозчиков на вылет из Израиля.

Некие ваучеры, похожие на электронные билеты российских авиакомпаний, которые были на руках у туристов, оказались фиктивными.

Напомним, накануне разразился скандал в "Идеальном мире" - туроператор подставил своих клиентов. Пятьдесят четыре клиента туроператора не смогли вчера покинуть Израиль. Еще 70 туристов, заключивших договор с фирмой, не смогли в воскресенье утром вылететь в Землю Обетованную из Домодедово: им объявили, что их авиабилеты не оплачены.

"Идеальный мир", по данным с сайта компании, является туроператором по направлениям: Израиль, Иордания, Чехия, Индонезия, Украина, Белоруссия. Офисы работают в Москве, Екатеринбурге и Киеве, есть представительство в Санкт-Петербурге. Финансовая ответственность компании застрахована на 30 миллионов рублей в компании Росгосстрах. По предварительным данным, суммы гарантий должно хватить всем пострадавшим.

Предпоследний скандал, вызванный разорением туроператоров, разразился всего-то две недели назад: 6 апреля прекратил финансовые операции, в том числе, оплату отелей туроператор ITC, он же Международный клуб путешествий.

Ранее из-за банкротства туроператора "Ланта-Тур" в январе так или иначе пострадали тысячи его российских клиентов.