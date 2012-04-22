Удальцов накатал заявление в полицию на Позднякову за ложный донос

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22 апреля 2012, 08:22 [ «Аргументы Недели» ]

В Ульяновскую полицию подал заявление лидер "Левого фронта" Сергей Удальцов после того, как по его утверждению, его оболгала "молодогвардейка" Позднякова. Активистка "МГ" утверждает, что Удальцов избил её в момент, когда она пыталась взять у него интервью.

"Сергей Удальцов написал заявление по факту ложного доноса гр-ки А.Поздняковой (ст. 306 УК РФ). Заявление зарегистрировано в УМВД Ульяновска", - твитнула жена Удальцова в его аккаунте.

Ранее она сообщила, что "Удальцов вышел из прокуратуры, уголовное дело не возбуждено, однако материалы будут переданы в мировой суд для дальнейшего разбирательства".

"АН" писали накануне, что студентка Анна Позднякова, которая написала заявление в полицию о том, что ее ударил Удальцов, утверждает, что у нее сотрясение мозга и, возможно, будет возбуждено уголовное дело. В Ульяновске в субботу полицейские задержали Удальцова по её заявлению.