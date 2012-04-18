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Аргументы Недели. 36(680) от 18.09.19 Скачать номер

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Без экипировки Криштиану Рональду стал "нереальным" форвардом в Мюнхене

18 апреля 2012, 09:54 [ «Аргументы Недели» ]

Фото rugamesportal.
Фото rugamesportal.

В Германии на знаменитом мюнхенском стадионе "Альянс Арена" накануне мадридский "Реал" "продул" местной "Баварии со счётом 1:2. Во всем виноват удручающий инцидент, случившийся в испанской раздевалке.

Когда футболисты "Реала" за 2 часа до начала игры вошли в свою раздевалку , где, как всегда, их ожидали разложенные по полочкам футбольные принадлежности, оказалось, что у 3-х игроков отсутствуют бутсы и футболки.

Жертвами злоумышленников - то ли из числа фанатов этих игроков, то ли из числа болельщиков "Баварии", которые захотели "насолить" игрокам "Реала" и, возможно, выбить их из колеи перед матчем - стали Криштиану Рональду, Карим Бензема и Месут Озил.

Руководители королевского клуба обратились за разъяснениями к хозяевам, однако те только развели руками: ни одна камера наружного наблюдения не показала ничего подозрительного, а внутри раздевалок камеры не устанавливаются.

Большинство игроков мадридской команды восприняли случившееся с юмором, а один из них даже заявил испанскому телекомментатору: "Нас этим не запугаешь! Мы ведь из "Реала", хоть в бутсах, хоть без них!", передает Интерфакс. Тем более что у команды всегда имеется запасная экипировка.

Однако после пропущенного на последних минутах матча второго гола, который принес "Реалу" поражение, наверное, не один игрок королевского клуба недобрым словом помянул злополучных воришек.

ЛБ

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