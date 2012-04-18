Австрийцы обернулись назад и стребовали компенсацию у церкви

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18 апреля 2012, 08:29 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта og.ru

В Австрии более $10 млн выплатила жертвам насилия в качестве компенсаций за моральный ущерб комиссия по расследованию случаев насилия в отношении детей священниками Римско-католической церкви.

По информации комиссии, поступило более тысячи жалоб, и около 600 жертв насилия уже получили денежную компенсацию. Большинство обратившихся в комиссию с жалобой – мужчины, которые подверглись насилию в возрасте 6-13 лет, передает Би-Би-Си.

Комиссия была создана два года назад на фоне роста недовольства моральным обликом католического священства в стране.

Напомним, в 1990-х — 2000-х годах в мире разразился церковный скандал, связанный с выявлением целого ряда случаев сексуального насилия над детьми в среде священников Римской католической церкви. В результате многочисленных расследований было доказано, что около 0,2 % католических священников замешаны в случаях насилия над детьми. По словам архиепископа Сильвано Томаси, эта величина может достигать 5 %.

Только в Австрии с 1993 по 2010 год было осуждено 100 католических священников за развратные действия в отношении малолетних. В мае 2011 года Папа Римский Бенедикт XVI обратился к католическим епископам по всему миру с призывом своевременно сообщать местным властям о всех случаях, когда в насилии и сексуальных домогательствах по отношению к детям подозреваются священники Римско-католической церкви.

В феврале этого года в Риме, как писали "Аргументы.ру", иерархи церкви и эксперты собрались на симпозиум, посвященный педофилии и признали наличие больших пробелов в работе с рядовыми священнослужителями. Предложено тщательнее проводить отбор и ввести образовательный спецкурс.

