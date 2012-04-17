Выборы президента США: на палец аутсайдера гонки совершено покушение

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17 апреля 2012, 08:42 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта vesti.ru

В штате Миссури совершено нападение на кандидата в президенты США Ньюта Гингрича. Экс-сенатор получил ранение пальца. В городе Сент-Луис на аутсайдера предвыборной гонки от республиканской партии напал, можно сказать, зверь.

Перед тем как выступить с речью на съезде Национальной стрелковой ассоциации в Сент-Луисе штата Миссури на минувшей неделе, 68-летний экс-спикер палаты представителей Конгресса США Гингрич отправился в местный зверинец, со сылкой на американские СМИ, сообщает во вторник ИТАР-ТАСС. Однако Магеллановы пингвины оказались далеко не столь лояльны к представителю республиканской партии — один из них подбежал к политику и с силой клюнул в руку.

"Его действительно укусил за палец пингвин. Пришлось даже замотать пораненное место пластырем", — рассказала пресс-секретарь зоопарка Сьюзан Галлахер.

В какой бы штат ни приезжал Ньют Гингрич в ходе своего предвыборного турне, он во что бы то ни стало старается посетить местный зоопарк. Более того, он даже написал предисловие к путеводителю "Лучшие зоопарки Америки".

"Ньют — большой фанат зоопарков. И этот инцидент никак не повлиял на его отношение к животным", — подтвердил один из сотрудников предвыборного штаба политика.

"АН" писали, что ещё 28 марта в США СМИ прекратили на постоянной основе освещать предвыборную кампанию одного из аутсайдеров - бывшего спикера палаты представителей Ньютона Гингрича.

Напомним, с 11 апреля в США со вторника единственным серьёзным конкурентом действующего президента от республиканцев стал экс-губернатор штата Масссачусетс Митт Ромни. Главный его противник - экс-сенатор от Пенсильвании Рик Санторум объявил о приостановлении своей предвыборной кампании: к широкой компании против Санторума подключились даже американские порнозвезды. Они пообещали провести гиперфлешмоб в стране: призвали народ 1 мая в публичных местах заняться сексом. Судя по активности участников их сайта, акция была бы грандиозной.

Предвыборная гонка республиканцев завершится летом национальным съездом партии в Тампе во Флориде, на котором будет официально выдвинут кандидат в президенты от Республиканской партии. Он станет соперником президента-демократа Барака Обамы на выборах в ноябре 2012 года.



Для избрания единым кандидатом в президенты США от республиканской партии необходимо заручиться поддержкой 1,144 тысячи делегатов съезда. По результатам уже проведенных праймериз, Ромни заручился поддержкой 571. Санторум - 264, Гингрич - 137, Пол - 71.

Если сторонники Санторума откажутся голосовать за Ромни, кандидат от республиканцев будет обречен на провал.

24 апреля праймериз пройдут в штате Пенсильвания, а также в Нью-Йорке, Коннектикуте, Делавэре и Род-Айленде.

По данным на начало апреля за кандидата от демократической партии - действующего президента США Барака Обамы - растет, и за него готовы проголосовать 53% американцев, в то время как за Ромни - 43%.

Выборы президента США намечены на 9 ноября 2012 года.



