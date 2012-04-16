Все новости >>

Аргументы Недели. 35(679) от 11.09.19 Скачать номер

//Слухи, скандалы, сплетни

Спортсмены РФ отстранены от участия в соревнованиях после допинг-пробы

16 апреля 2012, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rusfan.ru
Фото с сайта rusfan.ru

Семь российских спортсменов временно отстранены от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях на основании заключения о наличии запрещенной субстанции в пробе "А", пять из них - "силовые троеборцы".

Комиссия по предварительному рассмотрению российского антидопингового агентства "РУСАДА" на основании полученного из ФГУП "Антидопинговый центр" заключения о положительном результате допинг-пробы отстранила Ольгу Голованову (тяжелая атлетика), Мадину Мстиеву, Андрея Кочетова, Ольгу Тихомирову, Наринэ Арушанову, Ольгу Насонову (все - пауэрлифтинг) и Андрей Быстров (горные лыжи), сообщает официальный сайт агентства  "РУСАДА".

Все спортсмены проинформированы о факте возможного нарушения антидопинговых правил и своих правах. Они отстранены от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях до принятия решения о наличии нарушения антидопинговых правил и последствиях.

ЛБ

//картина дня

Новый министр иностранных дел Украины Вадим Пристайко рассказал об имеющейся "формуле Зеленского" по прекращению конфликта в Донбассе. Глава МИД Украины "расшифровал"…

Общество

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Депутат Госдумы: для России актуальнее сокращать рабочие часы, а не дни

Первый зампред комитета Госдумы по труду, социальной политике и делам ветеранов Михаил Тарасенко во вторник заявил, что для россиян будет более актуальным сокращение рабочих часов, а не дней.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов. Об этом говорится в материале, опубликованном на страницах американской прессы.

В СССР в свое время подготовили «сумасшедший» план по уничтожению авианосцев, имеющихся на вооружении Соединенных Штатов…

//авторы ан

//новости ан

//Реклама

//новости ан

//Реклама

//Эксклюзивные интервью

//новости ан

//новости ан

Не все родственники режиссера Федора Бондарчука смогут приехать в Санкт-Петербург на его свадьбу с Паулиной Андреевой. Петербург - родина возлюбленной Бондарчука. Cвадьбу…

//новости ан

//новости ан

Актер и режиссер Кирилл Плетнев знает о новых отношениях бывшей жены Нино Нинидзе. "Это ее жизнь, она — свободный человек", - отреагировал на роман Нино Нинидзе…

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

//новости ан

Делегация Чехии в составе четырех человек побывала в Крыму. Представители чешской делегации обсуждали с крымскими властями организацию туристических групповых поездок…

//новости ан