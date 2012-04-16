Спортсмены РФ отстранены от участия в соревнованиях после допинг-пробы

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16 апреля 2012, 20:50 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта rusfan.ru

Семь российских спортсменов временно отстранены от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях на основании заключения о наличии запрещенной субстанции в пробе "А", пять из них - "силовые троеборцы".

Комиссия по предварительному рассмотрению российского антидопингового агентства "РУСАДА" на основании полученного из ФГУП "Антидопинговый центр" заключения о положительном результате допинг-пробы отстранила Ольгу Голованову (тяжелая атлетика), Мадину Мстиеву, Андрея Кочетова, Ольгу Тихомирову, Наринэ Арушанову, Ольгу Насонову (все - пауэрлифтинг) и Андрей Быстров (горные лыжи), сообщает официальный сайт агентства "РУСАДА".

Все спортсмены проинформированы о факте возможного нарушения антидопинговых правил и своих правах. Они отстранены от участия в учебно-тренировочных сборах и соревнованиях до принятия решения о наличии нарушения антидопинговых правил и последствиях.