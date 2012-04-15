Поди пойми, кому это выгодно: в Китае отравили британского бизнесмена

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15 апреля 2012, 19:37 [ «Аргументы Недели» ]

Фото с сайта pravo.ru

В Китае разыгралась драма в духе "Детектива Ди". Жену и привратника Бо Силая - крупного чиновника КНР, сына одного из "восьми бессмертных", обвинили в убийстве гражданина Великобритании, чтобы не делиться прибылью от совместного бизнеса.

Скончавшийся в гостинице Чунцина - крупного города в центре КНР - бизнесмен из Великобритании Нил Хейвуд, чье тело было найдено 15 ноября минувшего года, был отравлен цианистым калием. Осенью китайские власти заявили, британец умер от отравления алкоголем, а его тело было сразу же кремировано.

В Лондоне, посчитали, что не злоупотреблявший спиртным Хейвуд был отравлен не алкоголем. В конце марта Великобритания попросила местные власти расследовать смерть своего подданного.

Данные повторного расследования смерти Нила Хэйвуда подтвердили худшие опасения Британии - бизнесмен был отравлен.

Удивительнейшим образом гибель британца принесла смерть, пока только политическую, одному из, мягко говоря, не последних в КНР чиновнику.

Долгое время проживавший в Китае 41-летний Нил Хейвуд имел связи с семьей бывшего главы партийного комитета Чунцина Бо Силая. И, что немаловажно, Бо - сын одного из так называемых "восьми бессмертных" Коммунистической партии Китая - первых руководители Китайской Компартии. Бо Ибо, отец Бо Силая, в 1949 году был назначен первым министром финансов КНР. После возвращения Дэн Сяопина к власти он занимал пост вице-премьера Госсовета КНР и активно поддерживал политику реформ.

Согласно выводам повторного следствия, Хэйвуд стал жертвой "преднамеренного убийства", а главными подозреваемыми по этому делу являются жена Бо Силая Гу Кайлай, активно занимающаяся бизнесом и привратник дома семьи Бо – Чжан Сяоцзюнь.

Еще недавно бывшего мэра города центрального подчинения Чунцин считали одним из главных претендентов на высшие государственные посты и место в Постоянном комитете Политбюро ЦК КПК, а ныне, как сообщили официальные средства массовой информации КНР, Бо Силай обвинен в "серьезном нарушении партийной дисциплины". Бо Силай исключен из Членство Бо Силая в составе Политбюро и Центрального Комитета Коммунистической партии Китая приостановлено, соощает портал "Жэньмин жибао" онлайн.

В настоящее время политик находится под домашним арестом, а по подозрению в убийстве британца из-за противоречий на почве бизнеса была арестована его жена, Гу Кайлай. Об этом со ссылкой на The Sunday Times передает в воскресенье ИТАР-ТАСС.

До сих пор неизвестно, каким именно образом бизнесмен был отравлен. Считается, что перед тем, как тело было обнаружено уборщицей отеля, оно пролежало в номере до 36 часов. Спустя пару дней Гу Кайлай встретилась с вдовой Нила Хейвуда, уговорив ее согласиться на скорую кремацию ее погибшего мужа.

"Ответственные лица соответствующих ведомств заявили, что Китай является социалистическим правовым государством, престиж и власть закона никем не должны попираться. Действия любого, нарушившего закон, будут рассматриваться в соответствии с законом и не будут терпимы, кто бы не был в них вовлечен", - говорится в сообщении "Жжньминь жибао".







