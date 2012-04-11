"Антифа" забросали яйцами в прямом эфире ведущего телеканала TV1 (ВИДЕО)

В греческой области Эпир злоумышленники в капюшонах забросали яйцами ведущего регионального телеканала TV1 Панайотиса Вурхаса, который беседовал в прямом эфире с представителем неофашистской партии "Золотая заря".

"На нас напали молодые люди в капюшонах, забросав яйцами и йогуртом. Причиной послужило то, что ранее мы дали слово представителям "Золотая зари", – сообщил ведущий в эфире телеканала греческой области Эпир.

Видео эфира, в котором произошел инцидент, уже попало в интернет. На видео видно, что "огонь" по ведущему вели прицельно с нескольких метров, и в конечном итоге костюм мужчины и вся стена оказались запачканы. Диктор не сопротивлялся и не пытался убегать, а отвернулся к стене, а потом стал счищать йогурт со своей одежды и с переносного компьютера, стоявшего в студии, передает РИА Новости.

Отметим, что весной этого года партия "Хриси Авги" ("Золотая заря"), которая находится в политическом спектре правее правых и представляет неофашистские силы, имеет реальные шансы впервые войти в состав греческого парламента.

Досрочные выборы парламента Греции назначены на 6 мая.

Партия ориентируется на тоталитарную традицию, восходящую, с их точки зрения, к Древней Спарте, ее активисты неоднократно нападали на левых радикалов и мусульман. Долгие годы она не имела никаких шансов пройти в парламент, но осенью 2010 года – уже во время кризиса - получила 5% на выборах в афинский муниципалитет.

Закрывающие лицо капюшоны обычно используют анархисты, которые во всём мире враждуют с ультраправыми.