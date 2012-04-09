Собчак провоцировала Хаматову на скандал на вручении «Ники»

Ведущая заключительной части церемонии вручения кинопремии «Ника» Ксения Собчак пыталась спровоцировать на скандал известную актрису театра и кино, организатора фонда «Подари жизнь», многодетную маму Чулпан Хаматову.

Чулпан Хаматова и Дина Корзун — организаторы благотворительного фонда помощи больным детям, были удостоены специального приза кинопремии «Ника» за благотворительность.

«Чулпан, а если бы вы не занимались благотворительностью, вы бы все равно агитировали за Путина?», - спросила Собчак, имея в виду реакцию общественности на ролик во время избирательной кампании по выборам президента РФ, в котором Хаматова агитировала за Владимира Путина.

Режиссер Юлий Гусман попросил не обсуждать политику. Но Собчак ответила, что в стране — свобода слова. «Я имею право везде задавать вопросы, которые считаю нужным», — подчеркнула она.

В зале раздался свист. «Знаешь, в чем разница между тобой и этими девочками? В том, что они делают доброе дело не ради рекламы и не ради количества просмотров по «YouTube», в отличие от тебя», - обратился к светской львице актер и режиссер Евгений Миронов, кстати, также призывавший голосовать за Путина.

Чулпан попросила Ксюшу не поднимать этот вопрос, напомнив, что проходит праздник кино.

В микроблоге в Twitter Ксении Собчак после появилась запись: «Если честно, я убита такой реакцией. Почему не ответить на вопрос, ответ на который ждала вся страна? Я не критиковала, не осуждала — я спросила. Давайте все вместе не бояться спрашивать и говорить о том, что важно. Будет тяжело и трудно, но надо гнуть свою линию и говорить то, что думаешь».

Напомним, в московском концертном зале «Крокус Сити Холл» накануне прошла XV торжественная церемония вручения национальной кинематографической премии «Ника».

Картина «Жила-была одна баба» Андрея Смирнова стала триумфатором кинопремии «Ника». Картина стала победителем в шести номинациях, среди которых - лучшая женская роль и сценарная работа.

В нашумевшем видеоролике Хаматова говорит, что будет голосовать за Путина, потому что "в нашей жизни нет ничего важнее детей", а он выполнил все обещания, данные фонду, который заботится о больных детях.

После видеоролика с призывом голосовать за Владимира Путина Чулпан Хаматова заявила, что "пошла бы на баррикады, если бы не было фонда".