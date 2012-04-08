Крах ещё одного туроператора в РФ: около 100 клиентов ITC остаются за рубежом

За границей в воскресенье остаются около 100 россиян - клиентов одной из старейших туристических компаний России "Международный клуб путешествий", испытывающей финансовые затруднения. Об этом сообщила исполнительный директор АТОР Майя Ломидзе.

"АН" писали, что ранее стало известно, что российских туристов попытались выселить из нескольких отелей за рубежом, сославшись на задолженность "Международного клуба путешествий" (International Travel Club Company, ITC) перед гостиницами. В частности, подобный инцидент произошел на Кубе, однако дипломатам и компании быстро удалось урегулировать ситуацию, и россиян оставили в отеле до понедельника.

Накануне в Россию благополучно вернулись около 20 клиентов турфирмы. Одновременно с этим ITC приостановил отправку туристов на отдых на 8-10 апреля. Компанией было продано около 100 туров с датой вылета до конца апреля 2012г., при этом глубина продаж может достигать конца мая 2012г. На днях завершатся переговоры турфирмы со страховщиками, которые поставят точку в вопросе о финансовом положении ITC и его возможность и дальше продавать туры может быть решена на днях, отметили в АТОР, передает РБК.

Напомним, Ростуризм открыл "горячую линию" для помощи клиентам московского туроператора ITC - "Международный клуб путешествий", который сейчас терпит финансовые проблемы.

За юридичекой помощью или советом клиенты этого туроператора могут обратиться по телефону:

+7 - 985 - 226 - 82 - 71.

"Международный клуб путешествий" (International Travel Club Company, ITC) был основан в 1995г. как многопрофильный туроператор и офис продажи авиабилетов. В последнее время компания специализировалась на дорогих экзотических странах, в частности, Мексике, Бразилии, Кении, ЮАР, Маврикии, Перу, Аргентине и многих других, а также на дальних направлениях, ставших массовыми, - Доминикане, Кубе, Вьетнаме.