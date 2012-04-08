Выборы президента: гигантский порно-флэшмоб грозит США на Первомай

В США к кампании против одного из республиканских кандидатов в президенты, Рика Санторума подключились американские порнозвезды, недовольные посягательством политика на конституционное право американцев — свободу слова.

В начале этой весны экс-сенатор от штата Пенсильвания Рик Санторум заявил, что в случае победы на выборах он намерен запретить "фильмы для взрослых", ужесточить меры по борьбе с порнофильмами в Интернете, а также взять под жесткий контроль гостиницы и секс-шопы.

"Америка охвачена пандемией порнографии, которая отравляет брак, дурно влияет на отношения, провоцируя насилие в отношении женщин, а также рост проституции", - заявил на своем официальном сайте экс-сенатор.

Лидеры порноиндустрии не остались в долгу и ответили самому консервативному представителю Республиканской партии, передает РБК. Они заявили, что предложения политика поставят на грань банкротства указанный бизнес.

В итоге в Сети появилось специальное видеобращение порнозвезд, призывавших свових поклонников к проведению масштабной акции против "ренегата"-республиканца. Флэш-моб назначен на 1 мая.

"Актеры", в частности, такие порнозвезды, как Элли Хейз, Частити Линн и Шанель Престон, призвали людей, разделяющих их точку зрения, устроить массовый публичный половой акт. Для информационной поддержки акции уже создан специальный блог "Wank Out 2012".

В видеообращении "актеры" довольно убедительно заявляют, что предложенные экс-сенатором меры не принесут желаемого результата, а запрет станет "бомбой" замедленного действия, ведь тогда в стране резко вырастет число сексуальных преступлений.