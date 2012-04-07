«Бурановские бабушки»: на Евровидение со своей печкой

Как заявил сопродюсер коллектива «Бурановские бабушки» Виктор Дробыш, участницы ставшего знаменитым фольклорного коллектива - «это бабки, которые только от печки отошли, и печка должна быть».



Композитор при этом отметил, что важно не превращать выступление «Бурановских бабушек» в клоунаду, «не заставлять их делать того, что они не делали раньше». «Все движения должны быть только из их жизни», - подчеркнул Дробыш.



«Эти бабушки – просто хорошие люди, они не испорчены шоу-бизнесом. Наше дело сделать их проживание до Баку комфортнее», – подытожил продюсер и композитор.



Тем временем у удмуртских бабушек появились соперницы из страны-хозяйки нынешнего Евровидения – Азербайджана, отмечают «Аргументы и факты». Танцевальный ансамбль «Бабушки» приедет из селения Сепаради Ленкоранского района республики. Они захотели попробовать свои силы в конкурсе в следующем году.



