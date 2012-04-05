УФСИН: Около 120 заключенных порезали себя в колонии под Курском

Около 120 заключенных порезали себя в исправительной колонии № 3 в Льгове под Курском.

Такие данные подтвердил пресс-секретарь регионального УФСИН Николай Цыбульский. Ранее, мать одного из осужденных, отбывающих наказание в ИК-3, сообщила, что почти все заключенные - около тысячи человек - вскрыли себе вены, требуя отставки вновь назначенного в марте начальника колонии Юрия Бушина.

По словам Цыбульского, порезы себе причинили около 100-120 осужденных, а не тысяча, как сообщали родственники. Госпитализация никому не требуется, медицинская помощь осужденным оказывается, выдаются бинты и медикаменты, но многие отказываются от перевязок. Вены себе никто себе не вскрывал, осужденные режут себе разные части тела, не задевая вен, передает РИА Новости.

Родственники заключенных заявляли, что одного заключенного в колонии избили и пытались изнасиловать сотрудники, это якобы и стало причиной причинения осужденными увечий.

По словам регионального УФСИН, причиной членовредительства в колонии стало переселение осужденных из неотремонтированного штрафного изолятора на первом этаже в отремонтированное помещение второго этажа, в ходе которого у них изымали запрещенные предметы.

Цыбульский отметил, что сейчас осужденные рассылают в СМИ фотографии с окровавленными частями тела, снятые на камеры мобильных телефонов.

"Телефоны на территории колонии есть, несмотря на то, что мы всячески боремся с ними", - сказал представитель УФСИН.