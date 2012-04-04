Власти Венгрии отправили в отставку ректора-разоблачителя президента

В Венгрии ректор медицинского университета Земмельвайса в Будапеште, ученый совет которого лишил президента страны Паля Шмитта ученой степени из-за плагиата, Тивадар Тулассай уходит со своего поста из-за "утраты доверия правительства".

Об этом сообщили сегодня венгерские СМИ. По словам руководителя вуза, решение совета университета привело к утрате доверия к ректору со стороны правительства страны. Официально о своей отставке Тулассай намерен объявить в понедельник, передает ИТАР-ТАСС.

"АН" писали, что 30 марта венгерский президент был лишен ученой степени за несоответствие написанной им работы профессиональным и этическим критериям. Такое решение почти единогласно приняли члены ученого совета, которым был представлен доклад специальной комиссии, расследовавшей обвинения в адрес главы венгерского государства.

В итоговом документе комиссии делался вывод о том, что во время написания диссертации в 1992 году на тему "Анализ программы современных Олимпийских игр" Паль Шмитт в значительной степени использовал работы других авторов, не сославшись на источники. Глава венгерского государства, комментируя решение комиссии, заявил, что не намерен из-за этого уходить со своего поста и будет отстаивать свою правду, поскольку рассматривает происходящее как "дело чести". Шмитт сообщил также, что намерен приступить к написанию новой работы, несмотря на свои 70 лет. Темой его научного труда станет взаимосвязь между спортом и охраной окружающей среды.

Тем не менее он был вынужден уйти со своего поста 2 апреля, поскольку на волне скандала оппозиция стала требовать отставки Шмитта.

В феврале 2011 года аналогично оскандалился министр обороны Германии Карл-Теодор Гуттенберг: около 30 страниц его докторской диссертации по юриспруденции оказались списаными из других работ.

Тогда на его защиту неожиданно встала канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что Гуттенберг прекрасно справляется с работой на посту главы оборонного ведомства, а всё остальное не так важно. Однако жители Берлина 26 февраля потребовали отставки министра, уличённого в плагиате и в марте 2011 года Гуттенберг покинул свой пост.