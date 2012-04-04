В США 10 разведчиков, работавших на Россию, провалились в 2010 году при ликвидации сотрудниками ФБР "медовой ловушки", подстроенной соблазнительной Анной Чапман члену администрации американского президента Барака Обамы.

Именно опасения по поводу предполагаемых "связей" Анны Чапман в высших эшелонах американской власти якобы стали главной причиной ареста группы из 10 российских разведчиков-нелегалов, которые были арестованы одновременно с ней. С такой версией ареста российской разведчицы выступила британская вещательная корпорация BBC.

Во вторник вечером в эфир второго канала телевидения BBC выйдет первая часть документального фильма "Современные шпионы", посвященного работе разведслужб разных стран, в том числе Великобритании, США и России. Как сообщается, для этого фильма действующие сотрудники британской разведки впервые в истории дали телевизионные интервью. Правда, их лица при этом были скрыты, а фразы, которые они произносили, продублировали актеры, чтобы скрыть голоса секретных агентов. Вторая часть фильма выйдет в эфир через неделю.

В прессе заранее появились статьи, в которых частично раскрывается содержание фильма. В нём, в частности раскрывается "раскрывается истинная причина, по которой ФБР внезапно схватило российскую шпионку Анну Чапман в 2010 году".

"Она подобралась достаточно близко, чтобы это вызвало у нас беспокойство", - цитирует BBC слова главы контрразведки ФБР.

"Опасения, что Чапман скомпрометирует высокопоставленное американское официальное лицо, подстроив "медовую ловушку", стало ключевой причиной для ареста и депортации в 2010 русской шпионской сети из 10 человек, в состав которой она входила", - пишет Independent on Sunday.

Глава контрразведывательного отдела ФБР отказался назвать имя и должность человека, которого якобы могла "соблазнить" Анна Чапман. Однако он сказал, что этот человек входил в состав кабинета президента, который включает наиболее значительных должностных лиц исполнительной власти США.