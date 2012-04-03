В отношении главы ГИБДД Рязанской области проводится проверка

В Рязани спецслужбы проводят обыск в кабинете начальника управления ГИБДД по Рязанской области Александра Алфосова. В настоящее время в кабинете главного рязанского гаишника находятся сотрудники спецслужб и Главного управления собственной безопасности МВД РФ, передает Интерфакс.

На место прибыли врачи «скорой помощи» после того, как Алфосову стало плохо.Начальник пресс-службы областного УМВД Владимир Голев отказался раскрыть причину, почему управление собственной безопасности начало проверку в отношении главы ГИБДД региона Сообщает городской портал Rzn.info.

Он также подчеркнул: «Других юридических терминов, таких, как «задержание», я на данный момент использовать не могу». В УГИБДД и региональном управлении Следственного комитета комментировать ситуацию отказались.



47-летний уроженец Подмосковья Александр Алфосов был назначен начальником ГИБДД Рязанской области 30 августа 2011 года. До этого он занимал пост командира второго спецполка ДПС ГИБДД Московской области. В мае прошлого года главой УМВД Рязанской области был назначен Анатолий Агошков.