Личные вещи Уитни Хьюстон ушли с молотка

Личные вещи певицы Уитни Хьюстон, в том числе жилет, в котором актриса снялась в кинофильме "Телохранитель", ушли с молотка. Торги, на которых были выставлены платья звезды, проводились в Интернете.

В итоге все они были проданы за 80 тысяч долларов. Ранее эти наряды были куплены у певицы на распродаже ее вещей в счет погашения долгов Хьюстон. Ни одно из платьев тогда не удалось продать дороже тысячи долларов. Сейчас наряды певицы проданы вчетверо дороже их предварительной оценки.

Напомним, Уитни Хьюстон скончалась в одной из гостиниц Лос-Анджелеса. В США названа официальная причина смерти певицы. Офис коронера округа Лос-Анджелес, проводившего расследование обстоятельств смерти артистки, обнародовал заявление, согласно которому Хьюстон скончалась в результате утопления. В заявлении офиса коронера Крейга Харви говорится, что смерть американской певицы представлена как "несчастный случай". Отмечается, что у следствия "нет подозрений на травмы или насилие". Но свою роль сыграли "атеросклеротическая болезнь сердца и употребление кокаина"