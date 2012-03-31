Пал Шмитт не расстанется с креслом президента Венгрии из-за скандала

Двукратный олимпийский чемпион по фехтованию в прошлом, президент Венгрии Пал Шмитт, парирует обвинения в плагиате в своей докторской диссертации. Что за манёвр проводит знаменитый шпажист пока совершенно не понятно.

В отставку Шмитт не собирается: он пояснил, что не видит взаимосвязи между занимаемым им президентским постом и научной работой, написанной 20 лет назад. Это мир уже слышал в минувшем году в аналогичной ситуации с главой минобороны ФРГ. Но, плюс к этому в меру сомнительному разъяснению, президент Венгрии заявил, что будет защищаться.

"Я не вижу здесь никакой связи, однако многие считают иначе. Я молчал все это время, потому что думал, что рано или поздно истина восторжествует. Однако сейчас, когда это стало уже делом чести, как президент, как Пал Шмитт я буду защищать себя и правду", - заявил президент в телевизионном интервью Euronews.

Каким образом он намерен провести контратаку против учёных Будапештского университета - тайна, покрытая мраком.

"АН" писали, что на волне скандала оппозиция стала требовать отставки Шмитта. Ранее преподавательский совет Будапештского университета решил лишить президента ученой степени. По словам ректора университета Тивадара Тулассая, 33 члена совета проголосовали за лишение президента степени, четверо - против.

Причиной стал доклад специальной комиссии, которая пришла к выводу, что более 80% докторской диссертации Шмитта о современных Олимпийских играх, защищенной в 1992 году, скопировано с научной работы болгарского спортивного деятеля Николая Георгиева без оформления их в качестве цитат и указания источника цитирования.

Напомним, в феврале 2011 года аналогично оскандалился министр обороны Германии Карл-Теодор Гуттенберг: около 30 страниц его докторской диссертации по юриспруденции оказались списаными из других работ. Тогда на его защиту неожиданно встала канцлер Германии Ангела Меркель, заявив, что Гуттенберг прекрасно справляется с работой на посту главы оборонного ведомства, а всё остальное не так важно.

Однако жители Берлина 26 февраля потребовали отставки министра, уличённого в плагиате и в марте 2011 года Гуттенберг покинул свой пост.