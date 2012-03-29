Отставка главы минобороны Швеции: помощь Саудовской Аравии истощила министра

Из-за скандала о военном сотрудничестве Швеции с Саудовской Аравией, правительство страны потеряло министра обороны. Стен Тольгфорс в четверг подал в отставку, пояснив, что уходит, потому что устал.

Поводом могла стать критика в адрес министерства обороны за то, что оно якобы тайно помогало Саудовской Аравии строить военный завод. Тольгфорс в четверг на совместной с премьером Швеции пресс-конференции Фредриком Рейнфельдтом эти заявления опроверг, однако признал, что скандал плохо сказался на его семейной жизни, передает шведский портал NyTeknik.

Шведские СМИ растирожировали информацию о том, что правительство страны ведет переговоры с Саудовской Аравией на предмет оказания ей помощи в строительстве военного завода. Министра обороны обвинили в попытке скрыть этот факт от широкой общественности, а также в сотрудничестве с диктаторскими режимами.

По данным портала, речь идет о заводе для ремонта и модернизации противотанковых средств. Само предприятие еще не построено. Какого-либо запрета на подобное сотрудничество между двумя странами, как и на экспорт оружия в Саудовскую Аравию из Швеции нет.

Глава военного ведомства заявлял, что план по строительству завода входит в рамки соглашения о военном сотрудничестве между двумя странами. Однако, шведские СМИ в последний месяц обвиняли Тольгфорса в том, что обсуждение военной помощи Саудовской Аравии проходило в обстановке секретности и без каких-либо консультаций с представленными в парламенте партиями, что противоречит установленным в Швеции процедурам.

Журналисты, к которым присоединились общественные активисты, обвинили Тольгфорса в том, что ведомство хотело избежать огласки "оружейных переговоров". Пацифисты Швеции также осудили переговоры, заявив, что их "возмущают военные соглашения с диктаторскими режимами".

Премьер Швеции Фредрик Райнфельдт, комментируя на пресс-конференции отставку главы минобороны сказал, что она не связана с характером сотрудничества с Саудовской Аравией, и что вопрос ухода Тольгфорса обсуждался уже в октябре прошлого 2011 года.

Глава минобороны Швеции занимал свой пост с 2007 года.

"Время накладывает свой отпечаток, у меня больше нет энергии, пост - тяжелый и силы иссякают", - заявил на пресс-конференции в Стокгольме Тольгфорс, поясняя причину своей отставки журналистам.