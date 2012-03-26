Телеведущую Ксению Собчак и оппозиционера Илью Яшина вызвали в полицию. Управление организации дознания ГУ МВД России по г. Москве проводит следственные действия в рамках уголовного дела, возбужденного 23 марта по ч. 1 ст. 167 УК РФ по факту уничтожения видеокамеры, принадлежащей журналистам одного из информационных порталов, в ночь на 13 марта в одном из столичных ресторанов.

Участников инцидента в кафе "Твербуль" вызвали в полицию для проведения допросов и очных ставок. Об этом сообщается на сайте ГУ МВД России по Москве.

Напомним, 23 марта журналисты таблоида Life News пожаловались в полицию на то, что Ксения Собчак напала на них вместе с оппозиционером Ильей Яшиным и разбила редакционную видеокамеру стоимостью более 100 тысяч рублей.

Представители новостного портала утверждают, что в момент конфликта находились на редакционном задании. Инцидент произошел из-за того, что журналисты записывали разговор Яшина с Собчак.

Части разбитой видеокамеры направлены на экспертизу. Также следствие проверяет информацию о нанесении журналистам побоев.

Ксения Собчак заявила, что у нее есть видеозаписи, сделанные камерами видеонаблюдения кафе "Твербуль", которые опровергают заявление представителей таблоида.

Напомним, на встрече в "Твербуле" помимо Собчак и Яшина присутствовали глава предвыборного штаба Михаила Прохорова Антон Красовский, главред "Сноба" Николай Усков и основатель телеканала "Дождь" Наталья Синдеева.

В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего. По окончании проверки будет принято процессуальное решение.

Телеведущая Ксения Собчак прокомментировала уголовное дело, возбужденное на нее по факту инцидента с журналистами одного из новостных интернет-порталов в ресторане "Твербуль" в Москве.

"АН" сообщали, по факту инцидента с участием Ксении Собчак и оппозиционера Ильи Яшина возбуждено дело по статье "порча имущества" журналистов холдинга Life News.

В открытом письме к начальнику московской полиции Владимиру Колокольцеву главред Ашот Габрелянов утверждает, что Собчак, Яшин и Огнева напали на журналистов медиахолдинга, избили их и сломали им камеру.



