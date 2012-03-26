В деле о похищении девочки в Брянске появилась новая версия

В деле о похищении девятимесячной девочки Анечки Шкапцовой в Брянске появилась новая версия. Светлану Шкапцову и Александра Кулагина — родителей малышки - проверят на детекторе лжи.

В Брянске активно обсуждают, что к пропаже девочки могут иметь отношение родители. Это предположение возникло после того, как появилась информация, что отец и мать девочки на несколько дней скрылись из поля зрения полиции.

19-летняя мать, которая, как сообщалось следствию, не поддерживает отношений с гражданским мужем, отцом ребенка, — из Брянска уехала. Родители Анечки не приходили на допросы и два дня не отвечали по телефону.

Они оказались в гостях у друзей, в соседнем районе, причем нашли их в подвале. Брянск обсуждает: похищение младенца – инсценировка, ребенка прячут сами родители.

Старший помощник руководителя по связям со СМИ следственного управления СК РФ по Брянской области Сергей Цыганок сообщил, что по уголовному делу никто в качестве подозреваемого не задерживался, поэтому следствие по-прежнему проверяет все возможные версии. Версия причастности родителей в том числе проверяется.

В ходе расследования нашелся новый свидетель: это мужчина, гулявший с собственным ребенком на детской площадке якобы видел, что мать маленькой Ани в момент похищения не была, как она сообщила полиции, в магазине, передает Вести.ру. И даже могла наблюдать, как коляску с ее дочкой увозят знакомые ей мужчина и женщина. Зашла в магазин Шкапцова будто бы позже, через десять минут вдруг выбежав с криками о пропаже малышки.

А местный дворник будто бы тоже видел, как женщина передавала кому-то коляску.

"В это время был замечен во дворе дома № 33 по улице Пушкина или рядом мужчина до 30 лет с коляской, который прогуливался. Он, ориентировочно, был одет в темную куртку, в темную шапку, и коляска у него была клетчатая", — рассказал координатор волонтёрского отряда Максим Мавлянов.

Поиски продолжаются, допросили уже 700 человек. Зону поиска снова расширили. Обследованы уже все подвалы и чердаки. Брянск увешан листовками с фотографиями маленькой Ани. Согласно закону похитителю ребенка грозит срок до 15 лет.